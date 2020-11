Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Boll, Heiningen - Einbrüche in Garthütte und Wohnhaus

In den vergangenen Tagen waren in Bad Boll und in Heiningen Einbrecher am Werk.

Zwischen Freitagmorgen und Samstagmittag war ein Täter auf einem Grundstück im Wiesachweg in Bad Boll. Dort warf er das Fenster einer Gartenhütte ein und gelangte so ins Innere, wo er nach Brauchbarem suchte. Ob er Beute machte ist noch unklar. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden dürfte etwa 300 Euro betragen.

Zeugen bemerkten am Samstag ein aufgehebeltes Kellerfenster an dem unbewohnten Haus Auf den Feldäckern in Heiningen. Eine Woche zuvor war das Fenster noch ganz. Die Täter müssen demnach zwischen dem 31.10.2020 und dem 7.11.2020 eingestiegen sein. Ob sie Beute machten ist noch unklar. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

Hinweis der Polizei: Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Weitere Tipps finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

