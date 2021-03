Polizei Münster

POL-MS: Links abgebogen und mit Pkw im Gegenverkehr kollidiert - 86-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Münster (ots)

Schwer verletzt wurde am Montagnachmittag (29.3., 16:10 Uhr) eine 86-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der Vogelrohrsheide.

Die 86-Jährige kam mit ihrem Skoda aus der Sackgasse Vogelrohrsheide und bog nach links in die Vogelrohrsheide ab. Nach dem Abbiegevorgang geriet sie mit dem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Mercedes Vito eines 47-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten Fahrer- und Beifahrerairbag des Skoda aus, dieser war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der 47-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell