Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - E-Mobil-Fahrer angefahren

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 82 Jahre alter Ahauser am Mittwochmorgen in Ahaus zugezogen. Der Elektrorollstuhlfahrer wollte gegen 08.50 Uhr die Wessumer Straße aus Richtung Rentmeisterskamp kommend überqueren und stieß dabei mit dem Wagen einer 24-Jährigen zusammen. Die Ahauserin war auf der vorfahrtberechtigten Wessumer Straße aus Richtung Graeser Straße kommend in Richtung Arnoldstraße unterwegs. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.000 Euro geschätzt.

