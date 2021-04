Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss mit nicht zugelassenen Motorrad unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte der Bereitschaftspolizei der Zentralen Polizeidirektion Oldenburg wollten am Mittwoch, 21. April 2021, gegen 21:20 Uhr, ein Motorrad, besetzt mit zwei Personen, in der Düsternortstraße in Delmenhorst kontrollieren.

Der Motorradfahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen, konnte jedoch vor einer Baustelle im Brendelweg zum Stehen gebracht werden.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das geführte Motorrad nicht zugelassen war.

Des Weiteren konnten die Beamten feststellen, dass der 52-jährige Motorradfahrer aus Delmenhorst nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine und Opiate. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille.

Der Delmenhorster musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Ihm wurde durch einen Arzt Blut entnommen.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Gegen den 52-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dem Mann und seine 37-jährige Mitfahrerin aus Delmenhorst erwarten jedoch noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da sie gegen die nächtliche Ausgangssperre verstoßen hatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell