Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210310 - 0290 Frankfurt-Sachsenhausen: Überfallen und ausgeraubt

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Morgen (09. März 2021) überfiel ein Unbekannter auf der Hedderichstraße einen 31-Jährigen von hinten und brachte ihn um seine Geldbörse.

Gegen 09.50 Uhr lief das nichtsahnende Opfer in Richtung Südbahnhof, als der Täter von hinten angriff. Ein Schlag zum Nacken, ein Griff in die hintere Hosentasche und der Überfall war schon beendet. Blitzschnell eignete sich der Unbekannte die Geldbörse der Marke Eastpak an und rannte, ohne erkannt zu werden, bereits in die Richtung, aus die er zuvor gekommen war.

In der Geldbörse befanden sich ein Flugticket, Bargeld, der Personalausweis und diverse Karten. Insgesamt ist das Stehlgut mehrere Hundert Euro wert.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise zum Täter gegeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069/755-51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell