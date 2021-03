Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210310 - 0289 Frankfurt-Nordend: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Mittwoch, den 10. März 2021, gegen 04.05 Uhr, näherte sich ein Pkw einer Kontrollstelle an der Ecke Rothschildallee/Rotlintstraße. Als die Beamten bemerkten, dass der Lenker des Wagens versuchte, der Kontrolle auszuweichen, folgten sie dem Fahrzeug und hielten es an.

Am Steuer saß ein 57-jähriger Frankfurter. Den Beamten fiel der frische Geruch nach Lack in dem Kombi der Marke Mazda auf. Auf der Ladefläche befand sich ein abgedecktes Fahrrad, welches teilweise neu lackiert worden war. Bei diesem Fahrrad handelte es sich um ein Mietfahrrad. Das dazugehörige Keypad-Schloss und der Deckel einer Spraydose befanden sich in einem Rucksack.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell