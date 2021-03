Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210309 - 0286 Frankfurt-Bornheim: Beitrag in "Aktenzeichen XY...ungelöst" - Trickdiebe greifen Zeugen an - Bezug zu den Meldungen Nr. 201217 - 1286 und 210115 - 0050 - Auslobung einer Belohnung

Frankfurt (ots)

(ne) Wie berichtet, kam es am Vormittag des 16. Dezember 2020 in einem Mehrfamilienhaus in der Bornheimer Landwehr zu einem versuchten Trickdiebstahl, bei dem Zeugen einschritten und durch das Täterpaar angegriffen und verletzt wurden.

Die Kriminalpolizei fahndet öffentlich nach den beiden Tätern.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat nun eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Personen führen, ausgesetzt.

Der Fall wird am morgigen Mittwochabend (10. März 2021) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ...ungelöst" thematisiert. Mit dieser bundesweiten Ausstrahlung erhoffen sich die Ermittler das gesuchte Täterpaar, welches im Frühjahr 2020 auch in Nürnberg gleichgelagerte Taten verübte, zu identifizieren bzw. dessen Aufenthaltsort ausfindig zu machen.

Am Sendetag ist dafür ein Hinweistelefon mit der Rufnummer: 069 - 755 52499 eingerichtet. Auf den nachfolgenden Internetseiten sind die wichtigsten Informationen der Öffentlichkeitsfahndung noch einmal zusammengefasst:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4813582

https://k.polizei.hessen.de/2038825666

