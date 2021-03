Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210308 - 0283 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Diebstahl aus Auto - Frankfurter Polizei nimmt 26-Jährigen fest

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Abend (07. März 2021) konnte die Frankfurter Polizei einen 26-jährigen mutmaßlichen Dieb festnehmen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

Kurz nach 22.30 Uhr schlug ein Täter in der Röhrborngasse die Seitenscheibe eines dort geparkten Mercedes GLC 250 ein und entwendete ein darin befindliches Portemonnaie. Anschließend ergriff er mit einem Fahrrad die Flucht. Eine 16-jährige Zeugin hatte das Geschehen beobachtet und alarmierte gemeinsam mit ihrer Mutter umgehend die Polizei. Die Polizeibeamten erblickten den Täter kurz darauf in der Straße Leuchte. Dieser bemerkte, dass die Polizei ihm auf den Fersen war und trat nun in die Pedale. In der Barbarossastraße ließ er schließlich sein Fahrrad zurück und lief durch mehrere Gärten in die Triebstraße. Wenig später fanden ihn die Polizisten in der Straße auf einer Kellertreppe sitzend und nahmen ihn fest. Die Durchsuchung des 26-jährigen Tatverdächtigen förderte eine Kreditkarte zutage, welche aus dem gestohlenen Geldbeutel stammt. Das Portemonnaie sowie der weitere Inhalt blieben trotz intensiver Suchmaßnahmen unauffindbar.

Erste Ermittlungen ergaben, dass das Fahrrad, mit welchem der 26-Jährige die Flucht ergriffen hatte, in Bornheim als gestohlen gemeldet wurde.

Der wohnsitzlose Tatverdächtige wurde schließlich in die Haftzellen des Polizeipräsidiums verbracht und wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

