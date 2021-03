Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210308 - 0284 Frankfurt-Dornbusch/Nordend: Erneut Wahlplakate beschädigt - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) Am vergangenen Wochenende (06. - 07. März 2021) wurden wiederholt Wahlplakate beschädigt. Während die Frankfurter Polizei in einem Fall die Täter stellen konnte, sucht sie in einem anderen Vorfall derzeit nach Zeugen.

In der Samstagnacht gegen 23.15 Uhr nahm eine 49-jährige Anwohnerin in der Eichendorffstraße Brandgeruch wahr. Als sie aus dem Fenster sah, konnte sie sehen, wie zwei Männer Wahlplakate von einem Laternenmast herunterrissen und diese anschließend in Brand setzten. Unmittelbar alarmierte sie die Polizei. Eine Polizeistreife erblickte kurz darauf im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Ganghoferstraße zwei Tatverdächtige, welche Wahlplakate mit sich führten. Die beiden Männer ergriffen beim Erblicken der Polizei sofort die Flucht und konnten entkommen.

Während diesen Tätern die Flucht gelang, nahm die Frankfurter Polizei etwa eine Stunde später im Rahmen eines ähnlichen Vorfalls drei Personen fest. Angehörige der Wachpolizei konnten gegen 00.30 Uhr in Polizeimeister-Kaspar-Straße beobachten, wie Unbekannte an einem Ampelmast ein Wahlplakat abrissen. Die Wachpolizisten stellten die zwei Frauen (24 und 27 Jahre) und den Mann (25 Jahre) sofort und übergaben diese an das zuständige 12. Polizeirevier. Bei dem 25-Jährigen und der 27-Jährigen fanden die Polizisten jeweils eine Kneifzange und stellten diese sicher. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Drei wieder entlassen. Bezüglich des Hintergrundes der Tat wollten sie sich nicht äußern. Die Ermittlungen dauern an.

Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe:

Wer kann im Zusammenhang mit der Tat in der Samstagnacht im Bereich der Eichendorffstraße Angaben zu der Tat und/oder den Tätern machen? Ein Täter soll einen Schnauzbart getragen haben und der andere Täter mit einem langen Mantel bekleidet gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-53111 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell