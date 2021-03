Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210310 - 0288 Frankfurt-Praunheim: Kabeldiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(mc) Gestern Abend (09. März 2021) haben Polizeibeamte nach Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen in der Ludwig-Landmann-Straße vier Männer festgenommen, die des Versuchs verdächtigt werden, Fernspeisekabel im Wert von mehreren Tausend Euro zu entwenden.

Gegen zehn vor zehn erreichte der Zeugenhinweis den Polizeinotruf. Wenig später fanden sich die Polizisten am Tatort ein und stellten die vier männlichen Personen im Alter von 14, 15, 21 und 36 Jahren. Vermutlich stand der 21-Jährige an einem Fahrzeug Schmiere, während die übrigen mutmaßlichen Diebe einen Zaun zu einem Gelände überstiegen und dort die hochwertigen Kupferkabel transportfähig in einzelne Stücke schnitten.

In Ermangelung von Haftgründen befinden sich die Personen mittlerweile wieder auf freiem Fuß.

