Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Königswinter (ots)

Am Dienstag (06.07.2021), in dem kurzen Zeitraum zwischen 10:30 und 13:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf dem Tannenbergweg in Thomasberg ein.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatten die Unbekannten zunächst das Grundstück des Hauses aufgesucht und sich dort durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür Zugang zu den Wohnräumen verschafft.

Die unbekannten Täter durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flüchteten unbemerkt vom Tatort. Ob etwas von den Einbrechern entwendet wurde, konnte bislang noch nicht abschließend festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

