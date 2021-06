Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schneller Erfolg: Zwei Tatverdächtige nach Computerbetrug vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen, Düsseldorf, Rhein-Kreis Neuss (ots)

Gerne teilen wir die Presseinformation der Polizei Gelsenkirchen über die erfolgreiche Zusammenarbeit verschiedener Dienststellen der Polizeibehörden Gelsenkirchen, Düsseldorf und Rhein-Kreis Neuss:

Eine 80 Jahre alte Gelsenkirchenerin hat gestern, 17. Juni 2021, um 11.28 Uhr die Polizei gerufen, weil sie feststellte, dass ihre Debitkarte nicht mehr im Portemonnaie war. Zuletzt hatte sie die Karte am 25. Mai genutzt. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass seit dem 9. Juni täglich ein höherer Geldbetrag abgebucht wurde. Zudem kam heraus, dass das Geld in den letzten Tagen immer zur gleichen Zeit an einem Geldautomaten in Düsseldorf abgehoben wurde.

Schon in der vergangenen Nacht konnten zivile Einsatzkräfte der Polizei im Rhein-Kreis Neuss daraufhin zwei Verdächtige auf frischer Tat vorläufig festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung eines Hotelzimmers in Düsseldorf wurde eine hohe Summe Bargeld gefunden.

Die beiden 23 und 24 Jahre alten Bremer müssen sich nun wegen Computerbetruges verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell