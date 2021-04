Polizei Mettmann

POL-ME: Ladendetektiv stellt flüchtige Ladendiebin - die Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Ratingen - 2104002

Mettmann (ots)

Ein 51-jähriger Ladendetektiv stellte am Mittwochabend (31. März 2021) eine flüchtige 22-jährige Ladendiebin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der "Daniel-Goldbach-Straße" in Ratingen. Hierbei verletzte er die Frau leicht. Die Polizei hat sowohl gegen die Ladendiebin als auch gegen den Ladendetektiv ein Strafverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:15 Uhr entwendete eine 22-jährige Düsseldorferin in einem Verbrauchermarkt an der "Daniel-Goldbach-Straße" in Ratingen diverse Waren. Die Tat wurde durch einen 51-jährigen Ladendetektiv beobachtet, welcher die Diebin hinter dem Kassenbereich stellen und die Tat zur Anzeige bringen wollte. Die 22-Jährige flüchtete jedoch mit ihrer Tatbeute aus den Verkaufsräumen des Verbrauchermarktes.

Der Ladendetektiv verfolgte die junge Frau und konnte sie mitsamt der Tatbeute noch auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes stellen.

Im Rahmen einer ersten Befragung durch die hinzugezogenen Polizeibeamten gab die junge Frau an, von dem Ladendetektiv verletzt worden zu sein, als dieser sie auf ihrer Flucht auf dem Parkplatz gestellt habe. Die Ladendiebin erstattete Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell