Polizei Mettmann

POL-ME: Erstmeldung - Tödlicher Verkehrsunfall - Velbert - 2103160

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am heutigen Mittwochnachmittag des 31.03.2021, gegen 13.45 Uhr, kam es an der innerörtlichen Kreuzung Berliner Straße (L 74) / Rheinlandstraße in Velbert-Mitte zu einem tragischen Unfallgeschehen.

Nach dem Stand erster Ermittlungen befuhr zur Unfallzeit der Fahrer eines 26 Tonnen schweren Lastwagens für Containertransport die Berliner Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der beampelten Kreuzung mit der Rheinlandstraße (in Höhe Willy-Brandt-Platz) bog er nach rechts in die Rheinlandstraße ein, um diese weiter in Richtung Langenberger Straße zu befahren. Dabei kam es zur Kollision mit einer Fußgängerin, welche die dortige Fußgängerfurt überquerte und beim Unfall so schwer verletzt wurde, dass sie trotz schneller Erstversorgung noch an der Unfallstelle verstarb.

Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock, welcher die umgehende Betreuung durch einen Notfallseelsorger erforderlich machte.

Für die Dauer aller erforderlichen Maßnahmen ist die Rheinlandstraße, vom Willy-Brandt-Platz bis zur Langenberger Straße, aktuell immer noch gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr.

Hinweis an die Medien:

Dies ist eine Erstmeldung. Weitere Einzelheiten zum genaueren Unfallhergang, zum Alter der Beteiligten, zum Unfallfahrzeug und anderes, können wir erst nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme sowie einer durchgeführten Benachrichtigung von Angehörigen nachberichten. Wir bitten um Verständnis.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell