POL-PDLD: Rülzheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Rülzheim (ots)

Eine Schürfwunde erlitt ein 51 - jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in Rülzheim. Ein 67 - jähriger Autofahrer hatte die Vorfahrt des Radfahrers "rechts vor links" im Bereich Hoppelgasse/Hintere Grabengasse missachtet, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam und der Zweiradfahrer stürzte. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz.

