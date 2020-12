Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Gasleitung durch Baggerarbeiten beschädigt - mehrere Anwohner evakuiert!

MayenMayen (ots)

Am Montag, 14. Dezember 2020, 07.40 h, wurde bei der Rettungsleitstelle über Notruf 112 ausströmendes Gas in Mayen, In den Wingerten, gemeldet. Bei privaten Bauarbeiten beschädigte eine Baggerfahrer versehentlich eine zum Hausanschluss führende Niederdruck-Gasleitung. Durch den Schaden konnte Erdgas unkontrolliert ausströmen. Die Feuerwehr musste sechs Anwohner aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich evakuieren. Der Energieversorger konnte die Gasleitung sichern. Aus Brandschutzgründen wurde der Leckage-Bereich durch die Feuerwehr großflächig mit Lösch-Schaum bedeckt. Die Polizei Mayen sperrte die Bürresheimer Straße für mehrere Stunden. Der Einsatz wurde um 11.00 h beendet.

