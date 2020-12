Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der B 262 Höhe Anschlussstelle 56743 Mendig - sieben Fahrzeuge beteiligt/beschädigt!

MendigMendig (ots)

Zum Unfallzeitpunkt hielten an der Lichtzeichenanlage der B 262, Höhe Anschlussstelle Mendig, zahlreiche Fahrzeuge auf den dort in Richtung Maria Laach führenden zwei Fahrstreifen. Ein 41-jähriger Mann verlor aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er steuerte dieses an den rechten Fahrbahnrad. Zwischen Schutzplanke und einem haltenden Pkw fuhr er ungebremst auf einen haltenden VW-Golf. Diesen schob er nach vorne bzw. auf die zweite Spur. Der 52-jährige Fahrer des VW-Golf erlitt schwere Verletzungen und musste vor Ort notärztlich versorgt werden. Im Kofferraum wurde Fassadenfarbe transportiert. Durch den Auffahrunfall wurde die Farbe großflächig auf die Fahrbahn und die Unfallfahrzeuge aufgebracht. Die Rettungs-/Bergungs- und Reinigungs-Arbeiten dauerten drei Stunden. Hierzu musste auch eine Kehrmaschine eingesetzt werden. An vier Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 - 50.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

