POL-CUX: Gefälschter Führerschein +++ Diebstahl eines Kfz-Anhängers +++ Unfall mit 10.000 Euro Sachschaden +++ Brand in Drangstedt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/A27. Bei einer Verkehrskontrolle auf der A27, am Mittwoch (26.05.21) im Bereich Loxstedt, legte ein 37-jähriger aus Bremen den Beamten einen bulgarischen Führerschein vor. Im Zuge der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dokument um eine Totalfälschung handelt. Dem 37-jährigen wurde die Weiterfahrt mit seinem PKW untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cuxhaven. Am 25.05.2021 wurde der Diebstahl eines Kfz-Anhängers angezeigt. Der Besitzer gab an, dass er seinen 20 Jahre alten, zugelassenen Anhänger am Freitag (21.05.2021) gegen 16:00 Uhr in einem Feldweg am Brockeswalder Friedhof abgestellt hat. Der Anhänger sei mittels Deichselsicherung und Vorhängeschloss gesichert gewesen. Der Besitzer erstattete Anzeige bei der Polizei als er den Diebstahl am Dienstagmittag feststellte. Die Polizei Cuxhaven sucht nun nach Zeugen, die in der Zeit von Samstag bis Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge am abgestellten Anhänger beobachtet haben. Sie werden gebeten sich unter der 04721 573-0 zu melden.

Cuxhaven. Am Mittwoch, 26.05.2021, ereignete sich in der Peter-Henlein-Straße in Cuxhaven kurz nach 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 69-Jährige aus der Wurster Nordseeküste wollte mit ihrem Mercedes vom Gelände des Schnellrestaurants kommend in die Peter-Henlein-Straße einbiegen. Ohne ausreichend auf den dort bevorrechtigten Verkehr zu achten, bog sie in die Straße ein und fuhr seitlich in den Audi eines 67-jährigen Lübeckers, der in Richtung Alte Industriestraße fuhr. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Geestland. Am heutigen Donnerstag (27.05.2021) bemerkten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Drangstedt kurz nach 0:00 Uhr den Brand ihrer Garage. Aus bislang unbekannter Ursache geriet diese in Vollbrand. Die darin befindlichen beiden Pkw, die Garage und ein angrenzender Schuppen wurden hierbei völlig zerstört. Auch die Fassade des Wohnhauses, welches nun aufgrund der Rauchentwicklung vorerst nicht bewohnbar ist, wurde beschädigt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren aus Drangstedt sowie den umliegenden Ortschaften gelöscht werden. Das Polizeikommissariat Geestland hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

