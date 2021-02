Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand in Diepholz - Unfallflucht in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro entstand am gestrigen Mittwoch bei einer Unfallflucht in der Schützenstraße in Sulingen. Gegen kurz nach 12:00 Uhr hielt eine 59-jährige Frau mit ihrer Mercedes A-Klasse verkehrsbedingt hinter einem wartenden Taxi an. Ein entgegenkommender PKW fuhr beim Vorbeifahren auf einen Schneehaufen, rutschte davon ab und prallte gegen das Heck der A-Klasse. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem benutzten PKW soll es sich um einen grauen Kombi gehandelt haben. Die Polizei Sulingen ermittelt nun wegen Fahrerflucht und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können. Telefon 04271/9490.

Diepholz - Brand

Aus noch unbekannter Ursache geriet die angebaute Einliegerwohnung eines Einfamilienhauses im Heeder Triftweg in Brand. Gegen 06.15 Uhr bemerkte der 43-jährige Bewohner den Brand, versuchte noch selbst zu löschen, flüchtete dann aber doch ins Freie. Er kam mit leichter Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Anbau wurde durch den Vollbrand zerstört, der Schaden wir auf mindestens 100000 Euro beziffert. Die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten den Brandort beschlagnahmt und erste Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

