Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfälle in Stuhr - Diebstahl aus Holzernte-Maschine in Suwalde - Pkw-Fahrer mit über 2 Promille in Twistringen ---

Diepholz (ots)

Sudwalde - Werkzeugdiebstahl

Einen Harvester (eine spezielle Holzernte-Maschine) der niedersächsischen Landesforsten haben Unbekannte in Menninghausen aufgebrochen. In der Zeit von Freitag bis Dienstag brachen sie das Arbeitsgerät auf und entwendeten Werkzeug und andere Gegenstände im Wert von über 3000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfälle

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr entstand bei einem Auffahrunfall in der Hauptstraße in Fahrenhorst ein Schaden von rund 16000 Euro. Ein 57-jähriger Chrysler-Fahrer befuhr die B 51 in Richtung Seckenhausen. An der Ampelkreuzung Hauptstraße / Ristedter Straße musste er an der Ampel bei Rot halten. Ein 18-jähriger Bremer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende Pkw bereits stand und schaffte es nicht rechtzeitig seinen Ford zum Stehen zu bringen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem nur Sachschaden entstand und niemand verletzt wurde.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Nachmittag gegen 15:30 Uhr. Zwei Oldenburger befuhren mit ihrem Ford die B 322 aus Seckenhausen kommend in Fahrtrichtung Groß Mackenstedt. Ein 80-jähriger Stuhrer beabsichtigte im Kreuzungsbereich der Blockener Straße die B 322 in Fahrtrichtung Heiligenrode zu überqueren. Die Ampelanlage war zu dem Zeitpunkt außer Betrieb. Der Stuhrer übersah den heranfahrenden Ford und die Fahrzeuge kollidierten. Die beiden Oldenburger wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 13000 Euro.

Twistringen - Trunkenheit im Verkehr

Dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers konnte am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr ein alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen werden. Aufgefallen war der 41-jährige Bassumer, weil er für die Witterungsverhältnisse sehr schnell und in Schlangenlinien in Richtung Twistringen unterwegs war. Die Polizei konnte ihn in der Wildeshäuser Straße stoppen. Bei der Kontrolle und dem Atem-Alkoholtest kam ein Wert von über 2,3 Promille heraus. Seinen Ford Fiesta musste er stehen lassen und mit der Polizeistreife nach Syke zur Blutprobenentnahme fahren. Der Führerschein wurde sichergestellt und nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell