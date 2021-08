Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstähle aus Autos

Rheine (ots)

Am Thieberg hat es in der Nacht zu Samstag (14.08.21) zwei Einbrüche in Pkw gegeben. An der Straße Landersumer Weg/Ecke Karweg brachen Unbekannte einen Van auf. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 23.50 Uhr am Freitagabend und 08.30 Uhr am Samstagmorgen. Aus dem weißen Ford Transit stahlen die Diebe einen Laptop. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Eurobereich. Am Salzweg schlugen unbekannte Täter zwischen 17.00 Uhr und 08.00 Uhr die Seitenscheibe eines grauen Opel Astra Sports ein. Entwendet wurde eine braune Geldbörse samt Inhalt. Inklusive des Sachschadens am Auto beläuft sich der Schaden geschätzt auf einen dreistelligen Eurobetrag. Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor. Die Polizei in Rheine nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

