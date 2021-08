Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Hühnerstall brennt ab

Greven (ots)

Am Kuckucksweg in Reckenfeld ist am Freitagnachmittag (13.08.21) zwischen 17.00 Uhr und 18.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Hühnerstall abgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Feuerwehr, die zügig am Einsatzort eintraf, löschte das Feuer. Der selbstgebaute Holzstall brannte jedoch komplett nieder. Tiere sind nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

