POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 11. Mai 2021:

Wolfenbüttel: Streitigkeiten arten in Schlägerei aus

Montag, 10.05.2021, gegen 16:55 Uhr

Am Montagnachmittag kam es am Stadtgraben in Höhe Landeshuter Platz in Wolfenbüttel zwischen mehreren Personen aus bislang unbekannten Gründen zu Streitigkeiten. Im Verlauf dieser Streitigkeiten sollen drei männliche Täter, 20, 44 und 46 Jahre alt, gemeinschaftlich auf ein 27-jähriges männliches Opfer eingeschlagen haben. Im Anschluss sollen die drei tatverdächtigen Männer zudem das Fahrrad des Opfers in den Stadtgraben geschmissen haben. Im Zuge der Fahndung konnten die drei mutmaßlichen Täter gestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie entlassen, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Wolfenbüttel: Katalysatoren von zwei PKW entwendet

Dienstag, 27.04.2021, bis Montag, 10.05.2021

Im Zeitraum vom 27.04.2021 bis zum 10.05.2021 entwendeten bislang nicht ermittelte Täter von zwei auf einer Verkaufsfläche an der Harzburger Straße in Halchter abgestellten PKW jeweils den Katalysator der Abgasanlage. Der Schaden wird mit rund 600 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, Verursacher alkoholisiert

Montag, 10.05.2021, gegen 16:00 Uhr

Vermutlich auch aufgrund seiner Alkoholisierung streifte ein 72-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag beim Vorbeifahren mit seinem Auto einen ordnungsgemäß in der Akazienstraße parkenden PKW. Ein bei der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem 72-Jährigen einen Wert von 1,07 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1200 Euro.

Cremlingen: Präventionsveranstaltung der Polizei Cremlingen

Mittwoch, 12.05.2021

In den letzten Wochen ist es im Bereich der Einkaufsmärkte im Gewerbegebiet Im Moorbusche in Cremlingen vermehrt zu Taschendiebstählen gekommen. Aus diesem Grunde werden Beamte der Polizei Cremlingen mit Unterstützung des Präventionteams der Polizei Wolfenbüttel am Mittwoch, 12.05.2021, ab 10:00 Uhr, im Bereich dieser Märkte Bürgerinnen und Bürger im Rahmen eine Aufklärungsveranstaltung unter dem Motto "Taschendiebstahl Schlauer gegen Klauer" informieren.

