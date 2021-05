Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 11.05.2021.

Peine (ots)

Täter schlugen ein Seitenfenster eines Pkw ein.

Peine, Am Silberkamp, 10.05.2021, 07:40-13:00 Uhr.

Bei dem auf einem Seitenstreifen abgestellten Pkw Mercedes wurde das Seitenfenster eingeschlagen. Derzeit ermittelt die Polizei das Diebesgut und die Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

Täter beschädigten die Fensterscheibe einer Grundschule.

Peine, Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße, 07.05.2021, 14:30 Uhr-10.05.2021, 06:15 Uhr.

Unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe der Grundschule und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Peine unter 05171/9990.

Geschwindigkeitsmessung mit zahlreichen festgestellten Überschreitungen.

Peine, Eixe, Sundernweg, 10.05.2021, 10:30-12:40 Uhr.

Die Polizei führte auf dem Sundernweg von Eixe in Richtung Eixer See eine Geschwindigkeitsmessung in einer 30 km/h-Zone durch. Die Polizei konnte insgesamt 22 Verstöße feststellen. Der an diesem Tag gemessene Höchstwert lag bei 57 km/h.

Nach wie vor stellt die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine wesentliche Hauptunfallursache dar. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit kündigt die Polizei weitere Kontrollen dieser Art an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell