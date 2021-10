Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier-Urloffen - Gebäudebrand

Appenweier (ots)

Aus bislang unbekanntem Grund brach am Freitagabend, gegen 21.40 Uhr, in einem Wohngebäude in der Hauptstraße ein Brand aus. Nach dem Ablöschen des Feuers durch die Feuerwehr konnte in dem Gebäude eine leblose Person aufgefunden werden. Die Identität der Person steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Feststellung der Identität der Person aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

/DHM

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell