POL-OH: Diebe und Betrüger - nicht mit mir! Kriminalpolizeiliche Beratung in Osthessen - TERMINE

Diebe und Betrüger - nicht mit mir! Kriminalpolizeiliche Beratung in Osthessen - TERMINE

Immer wieder werden ältere Menschen in ihren eigenen vier Wänden Opfer von Trickdieben. Dreiste Täter verschaffen sich zum Beispiel mit dem "Wasserglas-Trick" Zugang zu fremden Wohnungen. Sie lenken die Bewohner geschickt ab und entwenden währenddessen Bargeld, Schmuck und mehr. Auch falsche "Enkel" erschleichen sich immer wieder das Vertrauen älterer Menschen. Weil angeblich das Vermögen in Gefahr oder eine Notlage eingetreten sei, drängen sie beispielsweise die Opfer zur Herausgabe von Wertgegenständen. Und auch Einbrecher versuchen in Osthessen ihr Diebesglück. Allerdings kann ein Großteil an Einbrüchen durch richtiges Verhalten, die richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn verhindert werden. Für Fragen zur technischen Sicherung gegen Einbrüche und zum richtigen Verhalten bei Trickdieben, Betrügern und der "Enkeltrick"-Masche steht Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann vom Polizeipräsidium Osthessen im Rahmen der Kampagne SENIOREN SIND AUF ZACK im September an folgenden Terminen zur Verfügung:

- Vortrag im Gemeindezentrum Hofbieber (Senioren Union), am Mittwoch (08.09.2021), um 15 Uhr| Thema: Betrug, Senioren sind auf Zack - Beratungsstand in der Stadtwache Fulda, am Donnerstag (09.09.2021) , von 8 Uhr bis 18 Uhr | Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack - Beratungsstand am Markt in Petersberg, am Freitag (10.09.2021), von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr | Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack - Mobile Sicherheit im Schlosspark Schlitz, am Samstag (11.09.2021), von 10 Uhr bis 15 Uhr (*bei Regen entfällt dieser Termin)| Thema: Beratungsstand Fahrradsicherheit, Verkehrsprävention, Senioren sind auf Zack - Mobile Sicherheit in Hilders am Bahnhof Milseburg, am Freitag (17.09.2021), von 11 Uhr bis 16 Uhr (*bei Regen entfällt dieser Termin) | Thema: Beratungsstand Fahrradsicherheit, Verkehrsprävention, Senioren sind auf Zack - Beratungsstand am Markt in Hilders, am Donnerstag (23.09.2021), von 8 Uhr bis 13 Uhr | Thema: Einbruch, Senioren sind auf Zack

Das "Rat + Tat-Telefon" der Kampagne SENIOREN SIND AUF ZACK erreichen Sie unter 0661/105-1234. Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie auch im Internet unter www.auf-zack.de.

