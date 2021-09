Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Sonntag (29.08.) parkte ein Fahrer eines Audi A 4 aus Hohenroda auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Heinrich-Börner-Straße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte seinen Pkw im Bereich der hinteren Stoßstange und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Hohenroda - Am Sonntag (05.09.), gegen 14:40 Uhr, befuhr ein Kradfahrer aus Hauneck die K 14 von Soislieden kommend in Richtung Wehrshausen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Krad, kam nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und geriet nach links in den dortigen Straßengraben. Der Mann aus Hauneck wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3100 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall

Bebra - Zur Unfallzeit am Montagnachmittag (06.09.), gegen 13.30 Uhr befuhren ein 62-jähriger Motorradfahrer aus Friedewald und ein 72-jähriger Skoda-Fahrer aus Bebra die L 3250 aus Richtung Nentershausen kommend in Richtung Bebra-Iba. Im Bereich der Unfallstelle überholte der Pkw-Fahrer den Motorradfahrer ordnungsgemäß. Während des Überholvorgangs verstieß der Biker gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit dem überholenden Skoda. Durch den Aufprall verlor der 62-Jährige die Kontrolle über das Krad und fuhr rechtsseitig in den Graben. Der Mann aus Friedewald wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beträgt circa 2.800 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. VB

Alleinunfall mit Motorrad

Schotten - Am Montag (06.09.) befuhr ein Leichtkraftfahrer, gegen 14:45 Uhr, die L 3291 von der Poppenstruth in Richtung Rudingshain. In einer scharfen Rechtskurve rutschte ihm bei geringer Geschwindigkeit das Vorderrad weg, wodurch er zu Fall kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Lauterbach

Lkw beschädigt geparktes Auto

Alsfeld - Am Montag (06.09.), in der Zeit zwischen 6:15 Uhr und 6:30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Lkw-Fahrer die "Uhlandstraße" aus Richtung "Goethestraße" in Richtung "Rodenbergstraße". Beim Abbiegevorgang beschädigte er einen dort geparkten, schwarzen Audi. Der Verursacher verließ die Unfallstelle anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

