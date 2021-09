Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: In Keller eingebrochen

Fulda (ots)

Fulda - Unbekannte brachen am Montagabend (23.08.), in der Zeit zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, in einen Kellerbeschlag eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Kircher-Straße ein. Die Einbrecher öffneten den Beschlag und entwendeten eine Bandsäge, eine Kappsäge, eine Oberfräse, einen Akkuschrauber, einen Elektrohobel und einen silbernen Koffer mit diversen Werkzeugen und Schlagbohrmaschine im Gesamtwert von circa 400 Euro. Danach verschlossen die Täter den zuvor geöffneten Kellerraum wieder und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell