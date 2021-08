Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Korrektur Unfallzeit - Unfall mit drei Autos und zwei Verletzten

Recklinghausen (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr heute, gegen 08.15 Uhr, vom Fahrbahnrand an und kollidierte dabei mit dem Auto einer 42-Jährigen. Die 42-Jährige war auf der Recklinghäuser Straße in Richtung Henrichenburger Straße unterwegs. Die Unfallörtlichkeit liegt etwa 100m vor der Nordstraße. Bei dem Zusammenstoß wurde schließlich noch ein drittes, am Fahrbahnrand geparktes Auto beschädigt. Die beiden Fahrerinnen verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren. Der Sachschaden insgesamt beträgt etwa 3.500 Euro. Die Fahrerinnen kommen aus Castrop-Rauxel.

