POL-LM: Einsatz starker Polizeikräfte in 65589 Hadamar-Steinbach

Limburg (ots)

Am frühen Nachmittag des 23.05.2021 meldete ein Zeuge der Polizeistation Limburg, dass er in Hadamar-Steinbach soeben mehrere Knallgeräusche gehört habe, die er als Schüsse aus einer Schusswaffe einordnete. Im Rahmen der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen, und ein Wohnhaus welches im Rahmen der Ermittlungen lokalisiert werden konnte, umstellt. Bei der Durchsuchung des Hauses und der Nebengebäude, konnten die eingesetzten Beamten insgesamt 4 Hülsen Schreckschussmunition und eine Schreckschusspistole auffinden. Bei dem vermeintlichen Schützen soll es sich nach Angaben der Hausbewohner und des Vermieters um einen ehemaligen Bewohner handeln. Dieser hatte sich vor dem Eintreffen der Polizei bereits in unbekannte Richtung entfernt und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen, zum derzeitigen Sachstand kam es zu keiner Bedrohung und es wurden auch keine Personen verletzt. Während des Einsatzes war die Langstraße für den Verkehr ca. 4 Stunden gesperrt.

