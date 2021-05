PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Unfall in Weilmünster +++ Unfallfahrer alkoholisiert und berauscht

Unfall mit Sachschaden in Weilmünster

Am gestrigen Samstag, um 08.10 Uhr, kam es an der Kreuzung Möttauer Straße / Bruchwiesenstraße zu einem Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Eine 46-jährige Frau missachtete mit ihrem VW Transporter die Vorfahrt und kollidierte mit einer 40-jährigen Mazda Fahrerin. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Unfallfahrer alkoholisiert und berauscht. Am 22.05.2021, gegen 21.50 Uhr, kam es in der Haiger Straße in Limburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher ein geparktes Fahrzeug und einen Grundstückszaun beschädigte. Nach Angaben von Zeugen wollte der 41-jährige aus Limburg und seine zwei Mitfahrer die Unfallstelle verlassen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Dies konnte jedoch verhindert werden. Durch die eintreffende Streife wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand; aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

