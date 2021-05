PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verkehrsunfallflucht+++Kennzeichen gestohlen+++Streit um Maske eskaliert

Limburg (ots)

1. Unfallverursacher flüchtet,

Bad Camberg, Bahnhofstraße (Parkplatz Apotheke), Donnerstag, 20.05.2021, 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr

(gr)Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am vergangen Mittwoch zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Bad Camberger Bahnhofstraße. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dort geparkten Nissan. An dem grauen Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Kennzeichen gestohlen und wieder verloren, Hadamar, Kirchgasse, Mittwoch, 19.05.2021, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 20.05.2021, 18:30 Uhr

(gr)Zwischen dem vergangenen Mittwochabend und Donnerstagabend kam es in der Kirchgasse in Hadamar zu einem Kennzeichendiebstahl auf dem dortigen Parkplatz. Bislang unbekannte Täter entwendeten beide Kennzeichen eines dort geparkten VW und flüchteten anschließend. In der Nähe des Tatortes konnte durch die Polizei das vordere Kennzeichen aufgefunden werden, welches die Täter bei ihrer Flucht vermutlich verloren. Das amtliche hintere Kennzeichen LM-PA 226 wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Limburg unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

3. Streit um Maske eskaliert,

Hadamar, Siegener Straße, Donnerstag, 20.05.2021, 18:55 Uhr

(gr)Ein Streit über die ordnungsgemäße Trageweise der Mund-Nasen-Bedeckung endete am Donnerstag für die Angestellte einer Tankstelle in Hadamar schmerzhaft. Ein 38-jähriger Mann betrat zuvor den Verkaufsraum der Tankstelle und hielt sich seine Maske lediglich mit der Hand vor den Mund. Nachdem er durch die Angestellte mehrfach auf die unzureichende Trageweise aufmerksam gemacht wurde, warf er einen Bierträger gegen die Kühlung und verließ den Verkaufsraum. Die Angestellte folgte dem Mann daraufhin in den Außenbereich und wurde dort durch den Beschuldigten geschlagen und getreten. Im Anschluss entfernte sich der Beschuldigte in Richtung Hadamar-Innenstadt, wo er durch die Polizei angetroffen werden konnte. Der 38-Jährige muss sich nun auf Grund der Körperverletzung in einem gegen ihn eingeleiteten

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell