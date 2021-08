Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf dem Kaiserwall ist am Mittwochabend ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 62-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 20.10 Uhr vom Seitenstreifen des Kaiserwalls losgefahren, um dann in Höhe Erlbruch zu wenden. Dabei stieß er mit dem 17-Jährigen zusammen, der auf einem Motorrad (Leichtkraftrad) unterwegs war und links an dem 62-Jährigen vorbeifahren wollte. Der 17-Jährige aus Gelsenkirchen musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit, der Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

