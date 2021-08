Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fußgänger an Ampel angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Habinghorster Straße/Grutholzallee ist am Mittwochnachmittag ein Mann aus Bochum angefahren und leicht verletzt worden. Der 48-Jährige war gegen 15.30 Uhr dabei, die Habinghorster Straße/B235 zu Fuß zu überqueren - er nutzte dafür die Fußgängerampel in Richtung Europaplatz. Zur gleichen Zeit bog eine 25-jährige Autofahrerin aus Dortmund von der Grutholzallee nach links auf die B235 ab, um dann weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Bei dem Zusammenstoß wurde der Bochumer leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Bahandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste eine Fahrspur gesperrt werden.

