POL-RE: Herten: Recklinghäuserin von Unbekanntem belästigt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 28-jährige Recklinghäuserin am Spanenkamp. Die genaue Örtlichkeit lag etwa 200m nördlich der Brücke am Spanenkamp. Die Recklinghäuserin war zu Fuß unterwegs, als sich ein Fahrradfahrer von hinten näherte. Beim Vorbeifahren schlug er ihr aufs Gesäß und fuhr weiter. Beschreibung des Unbekannten: etwa Mitte 30; kleine, kräftige Gestalt; kurze, brünette Haare und Geheimratsecken; er trug eine weite Bluejeans und ein T-Shirt. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike gehandelt haben.

Weitere Angaben zum Sachverhalt oder zu der unbekannten Person nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

