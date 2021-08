Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Einen Schaden von ca. 3.000 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem braunen KIA. Der Wagen war Im Hagen geparkt. Die Unfallzeit liegt zwischen Sonntag, 14 Uhr, und Dienstag, 05.30 Uhr. Der Unbekannte flüchtete unerkannt vom Unfallort.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Dienstag, gegen 14.10 Uhr, auf der Bochumer Straße. Ein 45-Jähriger aus Castrop-Rauxel fuhr mit seinem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Castroper Hellweg. Im Kurvenbereich, kurz nach der Breckenstraße, kam ihm eine Sattelzugmaschine entgegen. Der unbekannte Fahrer schnitt seinen Fahrstreifen, sodass der 45-Jährige ausweichen musste und gegen die Leitplanke fuhr. Der unbekannte Fahrer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Der Sachschaden beträgt ca. 5.000 Euro.

Bottrop

Zwischen 23 Uhr und 03.15 Uhr kam es Samstagnacht zu einer Flucht auf der Luise-Hendel-Straße. An dem geparkten BMW in schwarz entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Herten

Am Montag verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Sachschaden an einem weißen BMW und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden liegt bei ca. 1.000 Euro. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Backumer Straße/ Polsumer Straße, in der Zeit von 18.15 Uhr bis 18.50 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell