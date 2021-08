Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autos nach Unfall nicht mehr fahrbereit

Recklinghausen (ots)

Am Westwall verletzte sich heute (10.15 Uhr) ein 34-jähriger Essener bei einem Unfall. Der 34-Jährige wartete mit seinem Auto auf der Fahrbahn des Westwalls, in Höhe einer Bushaltestelle, hinter einem dort stehenden Lkw. Von hinten fuhr ein 76-jähriger Autofahrer aus Dorsten mit seinem Auto, links, an den wartenden Fahrzeugen vorbei. Hierzu fuhr er auch in den Gegenverkehr. Aufgrund dessen wich ihm eine 46-jährige Autofahrerin aus Borken aus. Zu Schaden kam sie dabei nicht. Der Dorstener zog sodann sein Auto wieder auf die eigene Fahrspur und kollidierte dabei mit dem wartenden 34-Jährigen. Der Essener erlitt leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 12.000 Euro.

