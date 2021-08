Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Auf der Hohe Straße wurde im Laufe des Dienstags in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten eine Wohnungstür im dritten Obergeschoss auf und brachen dann auch innerhalb der Wohnung weitere Türen auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Haltern am See:

Auf der Straße Krumme Meer sind unbekannte Täter bei einem Baumarkt eingebrochen. Der Zaun zum Außengelände wurde aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Der Einbruch wurde am Dienstag bemerkt und angezeigt, die Tat selbst ist vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag gewesen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Täter tagsüber in dem Markt gewesen sind und Waren im Außenbereich platziert haben, die dann nachts abgeholt wurden.

Marl:

Auf der Zollvereinstraße wurde am Dienstagvormittag oder Dienstagmittag in ein Reihenhaus eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter kamen über die Kellertür ins Gebäude und durchsuchten dann mehrere Schränke und Behältnisse. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Auf der Breddenkampstraße haben in der Nacht auf Mittwoch unbekannte Täter versucht, in einen Kiosk einzubrechen. Eine Scheibe wurde mit einem Pfasterstein zerstört. Nachbarskinder waren durch ein "Klirren" wachgeworden. Sehen konnten sie niemanden mehr. Gestohlen wurde offensichtlich nichts. Wer Hinweise zu Verdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Recklinghausen:

Auf der Weichelstraße sind unbekannte Täter über eine Terrassentür in eine Wohnung eingebrochen. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und erbeuteten Schmuck, Bargeld und eine Münzsammlung. Nach bisherigen Erkenntnissen passierte der Einbruch am Dienstagnachmittag.

Auf der Martinistraße sind unbekannte Täter - offensichtlich durch das Oberlicht-Fenster - in einen Lebensmittelmarkt eingebrochen. Gestohlen wurde Geld aus der Kasse, Tabak und Wasserpfeifen. Ein Zeuge hatte gegen Mitternacht, in der Nacht auf Mittwoch, zwei verdächtige Personen vor dem Geschäft gesehen. Ob sie etwas mit der Tat zu tun haben, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Der Einbruch wurde heute Morgen festgestellt.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell