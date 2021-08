Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1125) Tatverdächtiger nach mehreren Raubdelikten festgenommen

Nürnberg (ots)

Im Zeitraum von letzten Mittwoch (04.08.2021) bis Sonntag (08.08.2021) ging im Stadtgebiet Nürnberg ein zunächst unbekannter Täter drei Frauen an und entwendete zum Teil mit Gewalt ihre Handtaschen. Zivilbeamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte gelang in der Nacht auf Montag (09.08.2021) nach intensiver Ermittlungsarbeit der Nürnberger Kriminalpolizei die Festnahme eines 22-jährigen Tatverdächtigen.

Bereits am Mittwochabend (04.08.2021) gegen 18:00 Uhr wandte sich eine 92-jährige Frau aus dem Nürnberger Stadtteil St. Leonhard an die Polizei. Sie gab an, soeben im Hausflur ihres Anwesens von einem unbekannten Mann überfallen worden zu sein. Der Täter habe versucht, ihre Handtasche zu entreißen. Hierbei fiel die betagte Dame zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unbekannte machte sich indes mit dem Inhalt der Tasche aus dem Staub.

Sofort liefen umfangreiche Ermittlungsmaßnahmen des Raubkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei nach dem zunächst unbekannten Mann an. Die Beamten hatten schnell den Verdacht, dass es sich bei der 92-Jährigen um kein zufälliges Opfer handelte: In der Tasche befand sich eine größere Menge Bargeld, die sie zuvor von einer Bank in der Innenstadt abgeholt hatte. Die weiteren Ermittlungen bestätigten den Verdacht. Der Täter hatte die Frau offenbar bereits beim Geldabheben beobachtet und danach für rund zwei Stunden nicht mehr aus den Augen gelassen.

Am Sonntagmittag (08.08.2021) kam es gegen 11:00 Uhr zu einem ähnlichen Vorfall in Galgenhof. Eine 60-Jährige wurde auf dem Weg zu einer Freundin von einem unbekannten Mann verfolgt. Als sie an der Haustür ankam, ging der Unbekannte die Frau an und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen - ohne Erfolg. Der Mann flüchtete ohne Beute.

Nur wenige Stunden später, gegen 17:00 Uhr, befand sich eine 87-Jährige auf dem Nachhauseweg in den Stadtteil Falkenheim. Auch sie wurde von einem unbekannten Mann beim Aufsperren ihrer Haustür überrascht. Der Täter griff nach ihrer Handtasche und rannte davon. Die Frau blieb körperlich unverletzt.

Durch die Auswertung verschiedener Videoaufzeichnungen lag den Ermittlern schnell ein Bild des Tatverdächtigen vor, welches sie an die Nürnberger Beamten zur Fahndung weiterleiteten. Einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fiel schließlich in der Nacht auf Montag (09.08.2021) gegen 01:00 Uhr ein Mann in der Leonhardstraße auf, der auf die Beschreibung zutraf. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen fest.

Die Ermittler des Fachkommissariats der Nürnberger Kriminalpolizei leiteten gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes ein und prüfen, ob er als Tatverdächtiger für alle drei Taten in Frage kommt. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte zwischenzeitlich Haftantrag. Der 22-Jährige wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfragte vorgeführt.

Unklar ist, ob der Mann auch noch für weitere ähnliche Taten verantwortlich ist, die bislang polizeilich nicht bekannt sind. Die Kriminalpolizei bittet deshalb mögliche weitere Geschädigte, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

