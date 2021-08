Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 10-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 18.10 Uhr, fuhr eine 54-jährige Autofahrerin aus Gevelsberg auf der Straße Am Holtgraben in Richtung Kanal. Zur gleichen Zeit fuhr ein 20-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel mit seinem Auto auf einem Abzweig der gleichen Straße in Richtung Dümmerbach - er kam aus der Seitenstraße/Sackgasse. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der 10-jährige Beifahrer der 54-Jährigen, der hinten links im Auto saß, verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Sachschaden von ca. 3.800 Euro entstand.

