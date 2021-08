Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Marl: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Im Hagen wurde zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen ein geparkter brauner Kia Ceed angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden am Kia wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Marl:

Am unteren Parkplatz am Marler Stern hat es am Montag eine Unfallflucht gegeben. Dabei wurde zwischen 12 und 19.20 Uhr ein blauer VW Tiguan an der Stoßstange vorne beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

