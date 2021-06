Polizei Düsseldorf

POL-D: Wittlaer - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Wittlaer - Zwei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Dienstag, 15. Juni 2021, 13.55 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw gestern Nachmittag in Wittlaer wurden zwei Männer so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Nissan die Duisburger Landstraße in Fahrtrichtung Duisburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Duisburger Landstraße / Am Kehrbesen in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem Pkw (Volvo) eines 79-Jährigen zusammen. Beiden Männer verletzten sich schwer. Da bei dem Nissan-Fahrer nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln unterwegs gewesen sein könnte, wurden ihm Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell