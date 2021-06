Polizei Düsseldorf

POL-D: Tödlicher Verkehrsunfall in Friedrichstadt - Pkw kollidiert mit Straßenbahn - 73-jähriger Mann verstorben - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Montag, 14. Juni 2021, 7.30 Uhr

Nach einem Unfall in Friedrichstadt heute Morgen ist ein 73-jähriger Mann gestorben. Er saß in einem Pkw, der mit einer Straßenbahn kollidierte.

Ein 42-jähriger Mann war mit einem VW Caddy auf dem Fürstenwall unterwegs. In Höhe der Kreuzung Fürstenplatz/Helmholtzstraße beabsichtigte er nach links auf die Helmholtzstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn der Linie 707, die in Richtung Fürstenplatz fuhr. Der Pkw schleuderte etwa zehn Meter über die Straße. Ein 73-jähriger Mann, der sich auf der Rückbank des Caddy befand, verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Dort verstarb der Düsseldorfer. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte vor Ort die Unfallspuren. Die Ermittlungen dauern an.

