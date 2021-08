Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Sichergestellter Schmuck

Recklinghausen (ots)

Durch das Kriminalkommissariat 14 des Polizeipräsidiums Recklinghausen wurde am 13.07.2021 in Herten un Gelsenkirchen potentielles Diebesgut sichergestellt, welches vermutlich aus Wohnungseinbrüchen stammt. Eine konkrete Tatzuordnung konnte bislang nicht erfolgen. Die Tatverdächtigen waren seit Juni 2020 im Kreis Recklinghausen, wie auch in den angrenzenden Städten Gelsenkirchen, Bochum und Dortmund, sowie im Bereich Düsseldorf tätig.

Fotos der Schmuckstücke finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/sichergestellte-gegenstaende/herten-gelsenkirchen-sichergestellter-schmuck

Wer Angaben zu den Schmuckstücken machen kann, soll sich bitte bei der Polizei in Recklinghausen unter der 0800/2361111 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell