Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210714-1: Einbrecher warfen Scheibe mit Gullydeckel ein - Zeugen gesucht

Bedburg (ots)

Die Polizei Rhein-Erft fahndet nach mindestens zwei männlichen Tätern, die am Mittwoch (14. Juli) mit einem Gullydeckel die Scheibe eines Lebensmittelmarkts an der Bahnstraße einwarfen und sich so Zutritt zum Ladenlokal verschafften.

Gegen 1 Uhr meldete die Sicherheitsfirma des Lebensmittelmarkts der Polizei einen Einbruchalarm. Als die Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stellten sie eine eingeschlagene Scheibe am Hintereingang des Geschäfts fest. Bei der Absuche des Gebäudes mit einem Diensthund fanden die Polizisten keine Personen mehr. Die Aufzeichnungen einer Videokamera ergaben jedoch, dass sich mindestens zwei Personen im Geschäft befunden hatten. Ersten Erkenntnissen zufolge trug einer der Täter eine grüne Jacke mit Kapuze, eine schwarze Hose, weiße Schuhe und einen weißen Mund-Nasen-Schutz. Die andere Person war mit einer dunkelblauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Teil der Ermittlungen ist, ob und wie viel Beute die Täter erlangten.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 bitten Zeugen die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bahnstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

