Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Ohne Führerschein unterwegs

Zwei Autofahrer zog die Polizei am Mittwoch und am Donnerstag in Ehingen aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte die Polizei am Mittwoch in der Innenstadt einen Autofahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht die notwendige Fahrerlaubnis besitzt. Am Donnerstag stoppte die Polizei in der Lindenstraße einen VW-Fahrer, weil er das Handy benutzte. Auch er hat keinen Führerschein. Beide Fahrer müssen jetzt mit Strafanzeigen rechnen.

