POL-UL: (BC) Laupheim - Mercedes gestreift

Rund 4.000 Euro Schaden hinterließ am Mittwoch ein Unbekannter bei einem Unfall in Laupheim.

Ulm (ots)

Gegen 11.15 Uhr parkte ein Mann seinen Mercedes in der Radstraße. Er saß noch im Fahrzeug, als ein Unbekannter von hinten an ihm vorbei fuhr und ihn streifte. Trotz Hupens hielt der Flüchtige nicht an und fuhr in Richtung Kapellenstraße weiter. Der Geschädigte konnte den Verursacher nicht mehr einholen. Jetzt ermittelt die Polizei aus Laupheim gegen den Flüchtigen. Er soll mit einem grauen Kompaktklassewagen gefahren sein. Der Schaden am Mercedes beträgt rund 4.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07392/96300 an das Polizeirevier Laupheim.

