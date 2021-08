Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Unfall beim Wenden - 10.000 Euro Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Castroper Straße ist am Montagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 83-Jährige aus Datteln wollte gegen 16.30 Uhr im Bereich der Straße Schürenheck wenden, er fuhr vom Parkstreifen los, um dann in entgegengesetzter Richtung weiterzufahren. Dabei stieß er mit einem 34-jährigen LKW-Fahrer aus Nordkirchen zusammen, der auf der Castroper Straße stadteinwärts fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde noch ein geparktes Auto am Straßenrand beschädigt. Der 83-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

