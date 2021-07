Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Bild-Infos

Download

Silz - L493 (ots)

Am 08.07.2021, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der L493 zwischen Vorderweidenthal und Silz zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Der 21-jährige Fahrer eines VW Polo kam beim Ausweichen in einer Linkskurve leicht nach rechts auf den Grünstreifen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte zunächst frontal gegen die Böschung. Dann überschlug sich der PKW mehrmals über die Fahrbahn und blieb schließlich seitlich, halb auf der linken Fahrbahn, halb neben der Fahrbahn liegen. Der leicht verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der ebenfalls verletzte 17-jährige Beifahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das total beschädigte Unfallfahrzeug musste abgeschleppt und die Straße gereinigt werden. Der Streckenabschnitt war für knapp 2 Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell