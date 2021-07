Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Übersehen?

Rastatt (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag in der Lützowerstraße zu beklagen. Ein 29-jähriger Mercedesfahrer fuhr gegen 15 Uhr von einem Grundstück auf die Straße ein und kollidierte hierbei mit einer Motorradfahrerin. Hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes brachten die Frau in ein örtliches Krankenhaus.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell